Внутрішні війська взяли під охорону поліграфкомбінат "Україна"

Військовослужбовці спецпідрозділу внутрішніх військ (ВВ) МВС України у четвер, 28 січня, розпочали охорону Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", повідомляє Кореспондент.

Як розповіла керівник прес-центру Головного управління ВВ Світлана Павловська, близько 20 осіб спецпідрозділу ВВ, сформованого на базі спецкомендатури, заступили на службу на трьох КПП комбінату. Ще два патрулі з собаками здійснюють обхід території підприємства, а для реагування на нестандартні ситуації створено резерв ВВ.

Алгоритм охорони ПК Україна такий же, як і при охороні особливо важливих об`єктів, наприклад, атомних станцій. Зовнішній периметр підприємства перебуває під сигналізацією, яка виведена на пульт.

На запитання про те, чи зможе народний депутат потрапити на територію поліграфкомбінату, Павлівська сказала, що якщо у парламентарія не буде дозволу, він не зможе пройти через "вертушку" на вході. "Військовослужбовці ВВ не збираються торкатися депутатів", - наголосила вона.

Павловська зазначила, що для охорони поліграфкомбінату були спеціально відібрані військовослужбовці ВВ, їх ознайомили з особливостями несення служби на території цього підприємства.

На запитання про те, як довго будуть військовослужбовці ВВ на ПК Україна, Павловська сказала: "Мінімум, до закінчення друку бюлетенів".