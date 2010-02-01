Сімейна драма у США: українку вбила її колишня свекруха
14:24, 01 лютого 2010Суспільство
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Тетяні було 34 роки
34-річна Тетяна Нікітіна, яка емігрувала до Сполучених Штатів з України, була вбита пострілами впритул на автомобільній стоянці біля школи в Солт-Лейк Сіті, де вона працювала помічником учителя. Про це повідомляє місцевий телеканал KSL 5 News (відео можна переглянути тут). Убивця сама зателефонувала за номером 911, повідомляє The Salt Lake Tribune. Нею виявилася 70-річна екс-свекруха Тетяни, Мері Нейнс Хенсон.
П`ять років тому Тетяна Нікітіна була розлучена з Дейлом Янковським, і відтоді між ними тривала судова тяганина стосовно прав опіки над двома дітьми. Янковський стверджує, що він не був поінформований про наміри своєї матері.
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