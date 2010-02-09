Вибух газу в Луганську: загинула одна особа, ще 70 евакуйовано

Сьогодні близько 01.30 ночі в Луганську внаслідок вибуху побутового газу в житловому будинку загинула одна особа, ще 70 евакуйовано.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України у Луганській області, вибух стався у квартирі № 72 в одному з будинків у кварталі Степовий.

Внаслідок вибуху зруйновано внутрішньо квартирні перегородки у трьох квартирах. Рятувальники не виключають загрози обвалу елементів конструкцій на 9-му поверсі будинку.

Біля будинку знайдено чоловіка, 1987 р.н., який, за попередніми даними, знаходився у квартирі № 72, де виконував ремонтні роботи. Рятувальники припускають, що чоловіка викинула з будинку вибухова хвиля.

Силами підрозділів МНС та МВС з під’їзду було евакуйовано близько 70 осіб (за пропискою зареєстровано 93 мешканця), для яких організовано пункт обігріву у школі № 60.