Директорам шкіл Львова дозволили бити «по задниці» дітей-мажорів

Школи Львова мають належно підготуватися до зустрічі Великодня своїми силами. Жодних додаткових коштів з бюджету на це передбачено не буде. Про це сьогодні, 10 лютого, повідомив перший заступник міського голови Львова Олег Синютка на нараді з директорами шкіл Франківського району міста Львова, інформує кореспондент ЗІКу.

«Додаткових коштів на це не буде», – повідомив Синютка.

При цьому він закликав директорів шкіл активно залучати до передвеликодньої толоки учнів, у тому числі і дітей-мажорів.

«Дітей треба вчити працювати», – сказав Синютка. На його думку, аби змусити учнів до праці, не зайвим буде і застосування з боку вчителів деякої фізичної сили.

«Якщо якийсь учень колись дістане по задниці, а колись лінійкою по руках – у цьому немає нічого страшного. Ще нікому від того, що дістав по задниці гірше не стало», – пояснив перший заступник мера Львова.