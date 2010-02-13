5% посівів озимих в Україні перебувають під крижаною кіркою

В Україні 415 тис. га, або 5%, посівів озимих зернових культур перебувають під крижаною кіркою. Такі дані повідомляє Міністерство аграрної політики України.

За інформацією міністерства, 3,9 млн. га посівів озимих зернових культур (46%) - у хорошому і 3,8 млн. га (44%) - у задовільному стані, ще 877 тис. га (10%) – слабкі і проріджені, а 11,6 тис. га (0,1%) посівів загинуло.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника Українського гідрометеорологічного центру Миколи КУЙБІДИ, крижана кірка, що утворилася в більшості регіонів країни, на сьогодні не являє загрози для посівів озимих культур.

«Справді, у багатьох областях України утворилася крижана кірка. Проте ми маємо розуміти, що шкідливий вплив крижаної кірки настає після 4 тижнів її залягання, причому вона має бути відповідної товщини і притертою до землі. В Україні таких умов поки немає», - пояснив він.

«Особливого занепокоєння на даний момент немає, але все залежатиме від подальшого розвитку подій. Якщо ця крижана кірка поповнюватиметься, збільшуватиметься у розмірі і площі і тривалість її залягання перевищить 4 тижні, тоді можна буде оцінити її вплив, але поки тривог немає», - відзначив фахівець.

За даними Держкомстату, в Україні під урожай 2010 року озимі на зерно і зелений корм, включаючи рапс, у господарствах всіх категорій засіяно на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник минулого року на 2,9%, або на 287,3 тис. га.

Зернові культури на зерно засіяні на площі 8,6 млн. га, що на 3,7%, або на 304,9 тис. га, більше за аналогічний показник минулого року, зокрема пшеницю засіяно на площі 6,668 млн. га (на 2,6% більше), жито – 0,3 млн. га (на 38% менше), ячмінь – на 1,588 млн. га (на 25% більше).

Озимий рапс на зерно засіяно на площі 1,4 млн. га, що на 1,4%, або на 19,8 тис. га, менше за торішній показник.