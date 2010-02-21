Польський економіст: чому в Україні домінують великі фінансові групи

Проблеми із веденням середнього та малого бізнесу в Україні призводять до домінування в її економіці великих фінансових груп.

Таку думку висловив відомий польський економіст Лєшек БАЛЬЦЕРОВИЧ в інтерв`ю українському тижневику "Дзеркало тижня" (№ 6 (786) от 20-26 лютого 2010 р.).

"Існує багато формальних і неформальних бар’єрів, які зменшують схильність середнього підприємця інвестувати в офіційну економіку. У свою чергу, це призводить до домінування в економічній структурі України великих інвесторів і великих фінансових груп", - зазначив він.

Водночас, за словами економіста, у здоровій економіці зазвичай великою є частка малих та середніх підприємств. "Я вважаю, що багато реформ стосовно політичної системи та організації державного апарату могли би поліпшити умови для приватних інвестицій", - сказав він.

Л.БАЛЬЦЕРОВИЧ також зауважив, що сьогодні Україні потрібна політична стабільність та реформаторський уряд. За його словами, "в інтересах України визначити, по-перше, правильний діагноз економічних проблем країни, по-друге, сформулювати відповідну економічну стратегію".

"Головне завдання — координація дій еліт України навколо економічної стратегії, яка матиме конструктивний характер для досягнення як короткострокових, так і довгострокових цілей розвитку", - сказав він.

За словами польського економіста, на еліти в Україні покладено важливу відповідальність, що стосується не лише українського народу, а й Європи загалом: виробити правильний діагноз і правильну стратегію. На переконання Л.БАЛЬЦЕРОВИЧА, ніхто не може замінити українців у цій роботі. "Це — завдання виключно для українських еліт, а також для всього українського суспільства", - додав він.