Прокуратура Криму направила до суду 52 справи про хабарництво

У 2009 році органи прокуратури Автономної Республіки Крим розслідували і направили до суду 52 кримінальні справи за фактами вимагання і отримання незаконних винагород. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури АРК.

Згідно з повідомленням, через отримання хабарів під слідство потрапили 65 осіб, у компетенції яких було вирішення тих чи інших питань. Зокрема, "на гарячому" попалися 5 керівників місцевих рад і 4 депутати міських і районних рад, 7 керівників садових товариств, 8 податківців і 6 міліціонерів, по 3 співробітники МНС і ДАІ, а також 4 лікарі. Вартість їх "послуг" в цілому становила 826 450 доларів і 405 050 грн.

Як зазначили в прес-службі, "рекордсменами" 2009 року стали голова і землевпорядник однієї з південнобережних сільрад, затримані в другій половині серпня 2009 р. при отриманні 750 тис. доларів - частини від суми, яку вони вимагали за виділення 5 га землі на території Малоріченської сільради. Найменшу суму в доларах - 100 "зелених" - зажадав лікар в Роздольненському районі за виділення путівки в санаторій. Найбільше в гривнах одержав керівник садівничого кооперативу в Ленінському районі, який оцінив 5 ділянок землі в 127 500 грн.