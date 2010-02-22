Кабмін планує покласти на податкову службу ще одну функцію
07:11, 22 лютого 2010Суспільство
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Зареєстровано законопроект
Кабінет міністрів України планує покласти функції з контролю та перевірок суб‘єктів підприємницької діяльності за сплатою зборів (внесків) до фондів загальнообов‘язкового державного страхування виключно на органи державної податкової служби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, для цього Кабмін зареєстрував у Верховній Раді відповідний проект закону.
Законопроектом передбачається консолідація в одному контролюючому органі виконання функцій збору коштів, формування та ведення інформаційної системи відомостей про платників, забезпечення звітності, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору (внесків).
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