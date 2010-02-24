У Києві погрожують зупинити транспорт, якщо Тимошенко не дасть грошей

Комунальне підприємство «Київпастранс» вимагає від Кабінету міністрів України терміново погасити заборгованість держави за перевезення пільговиків.

Як йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації, держава заборгувала комунальному підприємству за перевезення пільгових категорій громадян більш як 120 млн. грн. У повідомленні зазначається, що до цього розміру борг зріс протягом трьох років, зокрема, в 2008 році недофінансування з державного бюджету склало 20,8 млн. грн. За даними КМДА, у 2009 році підприємство надало послуг з перевезення пільгових категорій громадян на 228,1 млн. грн.; у 2010 р. вже фактично надано послуг з перевезення пільговиків на 36 млн. грн., але “не компенсовано з державного бюджету на сьогоднішній день жодної копійки”.

Якщо вимога працівників КП “Київпастранс” не буде виконана, то вони погрожують зупинкою громадського транспорту столиці.

Зарплату працівники підприємства не отримують з листопада 2009 року. Всього транспортникам станом на 24 лютого ц.р. заборгували більше 35 млн. грн. зарплатні.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого ц.р. газета «Сегодня» написала, що водії автобусів і тролейбусів комунальних автопарків столиці мають намір страйкувати через невиплати зарплати з жовтня 2009 року. Як анонімно розповів виданню один з членів профспілки автотранспорту, вже готовий план страйку, який підтримали практично всі парки. Якщо він розпочнеться, заблоковано буде все місто.

11 лютого ц. р. профспілки “Київпастрансу” заявили про напружену ситуацію у трудових колективах через невиплату зарплат. У повідомленні зазначалось також, що, крім боргів з зарплати, існує заборгованість із обов’язкових платежів - близько 70 млн. грн. Основною причиною критичного фінансового стану є те, що комунальне підприємство, згідно з чинним законодавством, має забезпечувати перевезення пільгових категорій пасажирів. У Києві таких громадян постійно проживає близько 800 тис. осіб.

15 лютого заступник генерального директора КП “Київпастранс” Сергій ЛИТВИНОВ повідомив, що трудовий колектив підприємства очікує рішення Київради про забезпечення з бюджету міста виплат із боргів з заробітної плати працівникам підприємства. Він сказав, що не дивлячись на те, що на сьогоднішній день не ухвалено бюджет Києва на 2010 рік, мер міста прийняв рішення про виділення КП «Київпастранс» 40,9 млн. грн. для погашення заборгованості, з яких на сьогоднішній день підприємство отримало 10 млн. грн. Решта коштів надійде після рішення Київради.