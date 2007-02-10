Сергій Тігіпко розкаже про продаж свого банку. Прес-конференція у Києві

12 лютого о 16-00 відбудеться прес-конференція, присвячена продажу пакету акцій АКБ “ТАС-Комерцбанк” банку Swedbank (Швеція). Учасники: голова Правління АКБ “ТАС-Комерцбанк” С.Тігіпко і представники топ-менеджменту Swedbank (готель “Radisson SAS Hotel”, вул. Ярославів Вал, 22). Потрібна акредитація. Телефон: 238-38-49 до 18-00 9 лютого.

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