Янукович візьме участь у нараді щодо протидії злочинності

12 березня о 10.00 за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО проведе координаційну нараду керівників правоохоронних органів України щодо стану протидії злочинності та корупції в державі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

На нараду запрошені секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голови профільних Комітетів Верховної Ради Сергій КІВАЛОВ, Ігор КАЛЄТНІК та Віктор ШВЕЦЬ.

У засіданні візьмуть участь керівники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Державної прикордонної служби, Державного департаменту з питань виконання покарань, керівники центрального апарату Генеральної прокуратури та прокурори обласного рівня.

Акредитація журналістів та представників засобів масової інформації проводиться до 16-ї години 11 березня 2010 року за телефонами: 288-87-61, 200-78-56.