Євро на міжбанку виросло

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9670/7,9760, на 12:00 звузився спред 7,9715/7,9735. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 7,9705/7,9755 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9730.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2707/10, на 12:00 ціни підвищилися 0,2711/13. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2712/14. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,3600 (+0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,3680/82, а на 15:00 зросли 1,3712/14. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8965/10,9110, на 12:00 ціни пішли вгору 10,9135/10,9190. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH підвищилися до рівня 10,9345/10,9440.