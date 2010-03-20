Дороги України починає заливати водою: рух знову обмежують

У дев`яти областях України введені різні обмеження щодо руху транспорту автодорогами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, в Івано-Франківській області з 19 березня на період весняної повені введено обмеження руху транспортних засобів, маса яких перевищує 5 тонн, мостом через р. Дністер на автодорозі Т-09-10 Буштин – Калуш.

У Харківській області з 19 березня на окремих ділянках автомобільних доріг державного значення введено обмеження швидкісного режиму у зв`язку з виникненням деформацій дорожнього покриття. Обмежень режиму руху за ваговими параметрами не вводиться. Зокрема, це стосується ділянок дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський; М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта; М-18-1 під`їзд до міжнародного аеропорту „Харків”; М-03/2 під`їзд до міжнародного аеропорту „Харків”; М-20 Харків – Щербаківка; Р-07 Чугуїв – Мілове; Р-46 Харків – Охтирка.

У Волинській області введено обмеження швидкості руху транспортних засобів автодорогами місцевого значення О-030430 Щетинь – Черче – Бузаки у Камінь-Каширському районі. Причина обмеження - підтоплення ділянки автомобільної дороги в результаті інтенсивного танення снігу. Ведуться роботи з укріплення доріг.

Окрім того, у зв`язку з втратою несучої спроможності асфальтобетонного покриття, спричиненої перезволоженням ґрунту дороги Т-03-10 Велика Осниця – Красноволя – Колки – Рожище – Торчин – Шклинь – Сенкевичівка – Липа – Берестечко, (піщаний кар`єр с. Сокіл – м. Рожище) на період весняного бездоріжжя з 22 березня 2010 року буде обмежено рух транспортних засобів, загальна маса яких перевищує 20 т або навантаження на вісь перевищує 7 т. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

У Дніпропетровській області в Царичанському районі закрито рух транспортних засобів автодорогою С-042015 через перелив води на ділянці дороги. Водночас відновлено рух транспортних засобів у Магдалинівському районі, де були обмеження у русі через підвищення рівня води.

У Львівській області в Самбірському районі підтоплено автодорогу місцевого значення Містковичи – Бірчиці на ділянці довжиною 1 км, в результаті танення снігу і підвищення рівня води у річці. Закрито рух транспортних засобів.

У Миколаївській області, як і раніше, обмежено рух легкового автотранспорту автодорогою місцевого значення О-150208, між селами Інгулка і Виноградівка Баштанського району, де проїзд було закрито ще 25 лютого.

Також закрито рух транспортних засобів дорогами у Полтавській області: ділянка автодороги О-1716241 Нехвороща – Гупалівка (на Дніпропетровськ) через підтоплення; ділянка дороги Р-52 від кордону Дніпропетровської і Полтавської областей до перехрестя з автодорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський через значні деформації дорожнього покриття. Крім того, з 25 березня планується обмежити рух автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн, на ділянці автомобільної дороги О-1720295 Фрунзівка - Дяченки - Дмитріївка - Комсомольськ (від с. Фрунзівка до перехрестя з автодорогою М-22 Полтава - Олександрія).

У Сумській області для збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнування і деформацій при перезволоженні верхніх шарів земляного полотна до 16 квітня 2010 року обмежується рух великовантажних транспортних засобів загальною масою понад 12 т автомобільними дорогами державного і територіального значення і 6 т - обласними і районними дорогами. Обмеження не стосується пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб тощо.

У Чернігівській області з метою мінімізації руйнування покриття доріг у період весняного відтанення ґрунтів, забезпечення безпеки дорожнього руху вводиться обмеження з 15 березня до 15 квітня 2010 року руху вантажних транспортних засобів загальною масою понад 12 т і навантаженням на осі понад 8 т окремими дорогах і на ділянках доріг державного значення, місцевого значення; понад 6 т і навантаженням на осі понад 4 т обласними і районними дорогах місцевого значення. Обмеження введені на 6 дорогах.

В цілому сьогодні на утриманні доріг працюють 46 механізмів, а також 64 робітника.