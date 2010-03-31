Українці на судні Atlantic Project потребують негайної допомоги

Судно Atlantic Project з українським екіпажем знаходиться в аварійному стані біля берегів Індії й потребує негайної допомоги.

Про це повідомляє інтернет-видання «Морской бюллетень-Совфрахт».

За інформацією видання, винуватець аварійного стану судна й важкого становища екіпажу – капітан порту Кочин, Індія. Судно з вантажем добрив слідувало з Китаю на Шрі-Ланку й зайшло в порт Кочин для бункерування й заправки паливом 26 березня. Між судновласником і вантажоодержувачем, компанією Natural Environmental Protection Group Ltd, виникла суперечка, справа дійшла до арбітражного суду. Вантажоодержувач вимагав заарештувати судно в Шрі-Ланці, проте суд у Лондоні заборонив арешт, визнавши його, за обставинами суперечки, незаконними. Таким чином, капітан порту Кочин, дізнавшись про розбіжності, відмовляється пустити судно в порт або відправити до нього бункерувальну баржу з паливом.

Судно стоїть за 13 миль від порту, тобто в міжнародних водах. З ранку сьогоднішнього дня на судні відключено всі механізми, окрім аварійного дизель-генератора - кондиціонери, холодильники, не працюють душові. Троє осіб зі складу екіпажу потребують медичної допомоги й швидкого повернення додому, одному необхідна операція, його підтримують за допомогою антибіотиків – на судні немає лікаря. Екіпаж 21 особа, всі громадяни України.