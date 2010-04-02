У МВФ бачать поліпшення економічної ситуації в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначає поліпшення економічної ситуації в Україні.

Про це йдеться в оприлюдненій представництвом МВФ в Україні заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА за підсумками роботи місії фонду в Україні.

«У період з 24 березня по 2 квітня місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА відвідала Київ для обговорення економічної політики, підтримку якої в рамках угоди stand-by міг би надати МВФ. Згідно з висновками місії, економічний прогноз для України поліпшується, спостерігаються ознаки поступового відновлення економічного зростання. Дефіцит рахунку поточних операцій зменшився, курс національної валюти загалом стабільний, а базова інфляція – хоча ще висока порівняно з багатьма іншими країнами – знижується», – сказав М.АЛЬЄР.

Він повідомив, що місія досягла значного прогресу в розумінні того, якими є пріоритети уряду в рамках бюджету на 2010 рік. Також значного прогресу вдалося досягнути в обговоренні заходів з подальшого зміцненню довіри до банківської системи, зокрема за рахунок своєчасного завершення рекапіталізації банків і подальшого вдосконалення законодавчо-нормативної бази.

«Але ряд питань, зокрема тих, що стосуються фіскальної політики, залишаються неврегульованими. Впродовж наступних тижнів дискусії з цих питань буде продовжено», – відзначив М.АЛЬЄР.