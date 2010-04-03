Усунуто керівників райвідділу міліції, де застосовувалися тортури

00:21, 03 квітня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Одеської області

Керівництво Роздольненського райвідділу внутрішніх справ, з начальником РВВС включно, усунуто з посад у зв`язку з недавнім затриманням п`ятьох працівників РВВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник УМВС України в області Михайло ЯЦКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні працівники Управління УСБУ і прокуратури Одеської області затримали п`ятьох працівників Роздольненського РВВС, звинувачуваних у тому, що вони на допитах били і катували двох затриманих жителів Іванівського району Одеської області.

У вересні 2009 року тодішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО звільнив групу працівників Комінтернівського РВВС Одеської області за застосування тортур до підслідних.

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