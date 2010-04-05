У фундамент Кафедрального собору УПЦ закладено капсулу і мощі святих

У день свята Великодня, 4 квітня, на місці будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового (Залізничне шосе, 3) Предстоятель Української Православної Церкви митрополит ВОЛОДИМИР заклав пам’ятну капсулу в фундамент майбутнього Кафедрального собору Воскресіння Христового.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії були присутні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО та заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Зокрема, високопосадовці заклали у фундамент собору кам’яний ковчег із мощами святих.

Як повідомив секретар митрополита ВОЛОДИМИРА єпископ Олександр (ДРОБИНКО) у ковчегу містяться частки мощів апостола Андрія Первозванного, священномученика Володимира (Богоявленського), великомученика Пантелеймона, святої мучениці Варвари, преподобних отців Києво-Печерських, а також частки нетлінних мощів святих із домового храму Предстоятеля УПЦ.

У своєму зверненні до присутніх митрополит ВОЛОДИМИР нагадав, що землю на місці будівництва Кафедрального собору було освячено три роки тому, «довелось докласти багатьох зусиль, подолати формальності», і «тепер ми приступаємо до будівництва храму».

Після закладки капсули та ковчега митрополит ВОЛОДИМИР у співслужінні архієпископів і всього духовенства Києва звершив Пасхальну Вечірню, яка цього дня відправлялася в столиці тільки на місці зведення Кафедрального собору.