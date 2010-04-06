У Бахчисараї «замінували» залізничний вокзал

Вибуховий пристрій шукали працівники правоохоронних органів учора на залізничному вокзалі Бахчисарая в Криму через анонімний дзвінок про замінування.

Вибухівки не знайдено. Увечері в районі вокзалу зібралися близько 100 чоловік, серед них були бажаючі виїхати до Сімферополя.

"Працівники міліції не пускали людей до будинку вокзалу і на перон. Працівники ДАІ розвертали автотранспорт за двісті метрів від вокзалу", - повідомив кореспонденту УНІАН по телефону очевидець.

Дзвінок про замінування надійшов черговому по вокзалу. "Нічого не знайдено. Потяги пішли. Графік, мабуть, доведеться підкоригувати трохи", - сказав УНІАН по телефону після 20.00 працівник МНС.

Останній раз вокзал у Бахчисараї "мінували" в грудні 2009 року.