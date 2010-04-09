Одеські міліціонери стріляли на ураження по учасниках масової бійки

В Одесі наряд міліції був вимушений застосувати вогнепальну зброю у зв`язку з бійкою біля одного з місцевих барів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ обласного управління міліції, двоє хуліганів, які намагалися роззброїти співробітників полку патрульно-постової служби, отримали легкі поранення. Зараз вони перебувають у лікарні під охороною.

У міліції уточнили, що «всього в нічній бійці на вулиці Дальницькій брали участь семеро громадян, які перебували в стані алкогольного сп`яніння».

Коли за телефонним викликом на місце події прибув наряд ППС і спробував розборонити групу людей, які билися, це викликало в хуліганів агресію: вони спочатку кидали в міліціонерів камені, а потім спробували їх роззброїти. Не втихомирили хуліганів і постріли в повітря - довелося стріляти на ураження, йдеться в повідомленні.

Після цього учасники бійки, включаючи поранених, спробували втекти з місця події, розбігшись по домівках, де їх незабаром затримали співробітники міліції.

Зараз 5 учасників бійки, які не потрапили до лікарні, дають роз`яснення щодо своєї поведінки.

Зібрані за фактом події матеріали направлено до Малинівської районної прокуратури з метою встановлення законності застосування зброї представниками закону.