АМК порушив справу проти археологічної інспекції

Черкаське обласне відділення Антимонопольного комітету України порушило кримінальну справу щодо археологічної інспекції управління культури Черкаської облдержадміністрації за ознаками зловживання монопольним становищем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського обласного відділення АМК, з`ясувалося, що інспекція завищувала тарифи на послуги з проведення археологічних досліджень під час узгодження проектів відведення земельних ділянок. Оскільки такі дії можуть призвести до обмеження прав споживачів, відділення зараз розслідує їх.

Крім того, відділення АМКУ розпочало розгляд справи за ознаками антиконкурентних дій департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому. Як з`ясувалося, цей департамент рекомендував, щоб оплата за послуги дошкільних установ здійснювалася лише через відділення одного з комерційних банків, що, на думку обласного відділення АМК, також зачіпало інтереси споживачів.