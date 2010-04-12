Греція, яка опинилась у борговій кризі, зможе отримати кредити ЄС

Прем`єр-міністр Греції Георгіос ПАПАНДРЕУ вітає прийнятий в неділю країнами єврозони детальний план фінансової допомоги Греції, передає РІА Новости.

«Європейська солідарність одержала реальне втілення», - йдеться в заяві голови уряду, поширеній в Афінах.

Раніше в неділю Єврогрупа (нарада міністрів фінансів 16-ти країн єврозони) ухвалила, що Греція, опинившись в борговій кризі, зможе одержати кредити ЄС в розмірі близько 30 мільярдів євро на найближчий рік під ставку приблизно в 5% річних.

За раніше прийнятими домовленостями ЄС, в підтримці Греції братиме участь і Міжнародний валютний фонд, проте ступінь його участі поки не визначено.

За словами грецького прем`єра, сьогоднішнє рішення важливе не тільки для Греції, але й для всього Європейського Союзу.

«Сьогоднішнє рішення Європи посилає ясний сигнал: ніхто більше не може грати нашою загальною валютою і нашою загальною долею», - сказав Г.ПАПАНДРЕУ.

Курс євро до провідних світових валют знижувався в останні місяці, багато в чому через негативні очікування щодо грецької боргової і бюджетної кризи.

Грецький прем`єр запевнив громадян країни, що вже прийняті заходи по скороченню витрат і реформуванню податкової системи допоможуть стабілізувати економіку країни.

Грецький уряд скоротив витрати бюджету і підвищив споживчі податки, а також готує зміни в оподаткуванні фізичних осіб і підприємств, що покликані збільшити доходи бюджету. Узгоджена з ЄС мета уряду - знизити бюджетний дефіцит з нинішніх 12,7% ВВП до 8,7% ВВП до кінця 2010 року. При цьому більш ніж 300-мільярдний борг країни буде зростати як мінімум до 2012 року.