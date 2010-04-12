Другий енергоблок Запорізької АЕС відключений від енергомережі

10:29, 12 квітня 2010
Суспільство
2010 0

Спрацювала протиаварійна система

Сьогодні о 7 годині 12 хвилин енергоблок №2 Запорізької АЕС був відключений від енергомережі через помилкове спрацьовування автоматичної системи протиаварійного захисту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства палива та енергетики України.

Причина помилкового спрацьовування автоматичної системи протиаварійного захисту з`ясовується.

Порушень меж і норм безпеки не було.

Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промисловому майданчику ЗАЕС – у межах норми.

Сьогодні на атомних станціях України у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter