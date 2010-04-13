Львівські журналісти перекрили трасу Київ-Чоп

Журналісти та інші працівники всеукраїнської газети “Експрес” перекрили трасу “Київ-Чоп” неподалік в`їзду у Львів.

Як повідомляється на сайті видання, учасники акції вдалися до такого радикального методу громадянського протесту вимушено – як крайній захід. Вони самі називають перекриття траси "Акцією радикального протесту журналістів”.

“Адже вчора о 8 ранку було затримано у власній квартирі і доставлено на допит директора “Експресу” громадянина А.В – попри те, що він знаходився сам у квартирі з двома дітьми – 5-місячним немовлям та ще з однією шестирічною дитиною. Після цього міліціонери побили журналістів, в тому числі й головного редактора газети, які прийшли у слідчий відділ міліції, аби з`ясувати причину затримання. Міліціонери також розбили редакційну відеокамеру”, - повідомляє сайт газети “Експрес”.

Станом на 13.05 рух на трасі перекрито повністю - на трасі у три ряди в черзі стоять автомобілі, їх черга розтягнулась на кілька сотень метрів.

Як запевняють самі журналісти, правил вуличного руху вони не порушують – просто постійно суцільним потоком рухаються пішохідним переходом з одного боку траси на інший.

Разом із тим, Департамент зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України спростовує причетність міліції до вищеназваних подій.

Зокрема, в повідомленні переданому в УНІАН, зауважується, що в українських ЗМІ з’явилась інформація про те, що вчора вранці до квартири головного редактора газети “Експрес” увірвалось двоє людей в цивільному, які називали себе міліціонерами з міста Городок. Правоохоронці примушували редактора вийти з квартири, посилаючись на постанову слідчого про примусовий привід свідка. Правоохоронці поводились брутально, лаялись.

Ввечері того ж дня юристи газети “Експрес” звернулись із заявою до Головного управління МВС України у Львівській області. Співробітники міліції встановили, що всі факти, викладені у публікації, підтвердились.

“Правоохоронці, які фігурують у даній справі, є працівниками податкової міліції Львівщини, яка не знаходиться у підпорядкуванні МВС України. Перевірка фактів, викладених у матеріалі, знаходиться на особливому контролі начальника ГУ МВС України у Львівській області”, - сказано у повідомленні ДГЗ МВС.