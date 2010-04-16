Янукович призначив нових членів Ради Нацбанку (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ змінив шістьох членів ради Національного банку України із семи, які призначаються за президентською квотою.

Про це йдеться в указі від 16 квітня № 545/2010, оприлюдненому на сайті глави держави.

Згідно з документом, до Ради НБУ призначені: перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, заступник глави Адміністрації Президента - керівник Головного управління з питань судової реформи і судоустрою Андрій ПОРТНОВ, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, радник Президента Роман ШПЕК, радник Президента Павло ГАЙДУЦЬКИЙ, а також завідувач кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Віктор ФЕДОСОВ.

Цим же указом В. ЯНУКОВИЧ звільнив членів Ради НБУ Анатолія ДАНИЛЕНКА, Миколу ОНІЩУКА, Анатолія ФЕДОРЕНКА, Петра САБЛУКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Володимира ПОЛЯЧЕНКА.

Призначений за президентською квотою директор Інституту економіки Національної Академії наук України Валерій ГЕЄЦЬ залишається членом Ради НБУ.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять 15 членів: сімох призначає Верховна Рада, сімох - Президент, а також голова НБУ. Члени Ради НБУ призначаються на сім років, крім голови Національного банку, який входить до складу Ради НБУ протягом строку здійснення ним повноважень на цій посаді.

Повноваження призначеного складу Ради Національного банку достроково припиняються у разі оголошення йому недовіри Президентом України або ВР у зв`язку з тим, що виконання Основних засад грошово-кредитної політики за підсумками року не забезпечило стабільність грошової одиниці України. У такому випадку Президент і Верховна Рада України зобов`язані звільнити своїх представників і призначити новий склад Ради НБУ.

Рада є органом стратегічного управління НБУ. Вона має право ветувати рішення правління, давати згоду на призначення і звільнення членів правління і затверджувати кошторис Нацбанку.