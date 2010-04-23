Асоціація молочників очікує, що країні забракне півмільйона тонн молока

Асоціація молочників «Укрмолпром» прогнозує дефіцит 500 тис. тонн молока цього року.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління національної асоціації молочників «Укрмолпром» Василь БОНДАРЕНКО.

«Якщо споживання населенням, експорт та імпорт молочних продуктів залишаться на рівні 2009 року, то у нас з балансу виникає дефіцит сировини близько 500 тис. тонн молока», - повідомив В.БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що частково дефіцит буде перекрито імпортом молочних продуктів, зокрема, з Росії та Білорусі, а також стимулюванням внутрішнього виробництва.

Він додав, що в першому кварталі ц.р. закупівельні ціни на молоко зросли на 30-60% проти рівня минулого року, що є добрим стимулом для виробників молока. При цьому уточнив, що зростання закупівельних цін на молоко призвело до зростання роздрібних цін на молочні продукти на 20-30%.