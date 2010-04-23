Мінвуглепром має намір взяти 1 млрд. дол. у китайського банку

Міністерство вугільної промисловості України обговорює з Державним банком розвитку Китаю (ДБРК) можливість залучення щорічних цільових кредитів під державні гарантії на розвиток і технічне переоснащення державного вуглевидобувного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО, коментуючи підсумки переговорів Мінвуглепрому з представниками ДБРК 13 квітня.

«Ми зараз відпрацьовуємо кредит банку Китаю 1 млрд. дол. на рік на розвиток вугільної промисловості й пілотні проекти до 100 млн. дол. цього року», - сказав міністр.

За його словами, кошти кредитів планується направляти на держшахти, що потребують реконструкції та технічної модернізації, і які мають перспективні запаси вугілля.

Кредити планується залучати на термін від 5 до 20 років зі ставкою LIBOR +3,5%.

Міністр уточнив, що пілотні кредити сумарним обсягом до 100 млн. дол., які міністерство розраховує залучити до кінця першого півріччя, планується направити на реалізацію 2-3 проектів. Як пріоритетні розглядаються проекти, що реалізовуватимуться на шахті ім. Димитрова ДП «Красноармійськвугілля» і шахті «Новогродовська» ДП «Селідоввугілля».