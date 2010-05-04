Затримано жінку, яка повідомила про заміновану дитину в поїзді

Працівники відділу карного розшуку Управління МВС України на Південно-західній залізниці затримали 29-річну киянку, яка 1 травня телефоном повідомила, що у вагоні № 2 пасажирського потягу “Київ-Херсон” знаходиться замінована неповнолітня дитина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, свій вчинок жінка пояснила тим, що була в стані сильного алкогольного сп’яніння, а на сьогодні шкодує про скоєне.

Наразі встановлюються усі обставини події, порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 “Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками” Кримінального кодексу України.