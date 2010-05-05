Міліція підтвердила смерть жінки на відкритті пам'ятника Сталіну

У Запоріжжі під час церемонії відкриття пам`ятника Сталіну померла літня жінка.

Інформацію про це УНІАН підтвердили в керівництві Запорізького главку міліції.

"Дійсно, під час церемонії літній жінці - учасниці заходу - стало зле і вона померла", - повідомили в міліції, зазначивши, що "причина смерті жінки поки що однозначно не встановлена - за фактом раптової смерті проводиться перевірка".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, після завершення церемонії відкриття пам`ятника Сталіну біля будинку Запорізького обкому КПУ 2-й секретар обкому КПУ Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ, повідомив, що 3 ветеранам стало зле і вони були госпіталізовані. За словами О.ЗУБЧЕВСЬКОГО, причиною різкого погіршення самопочуття літніх людей стала спекотна погода.