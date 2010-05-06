Виникла критична ситуація з протитуберкульозною вакциною

У Донецькій області в червні поточного року для новонароджених не буде протитуберкульозної вакцини.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН керівник програми «Подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області» у Фонді Рината Ахметова «Розвиток України» Денис ДЕНИСЕНКО.

За його словами, сьогодні «з вакциною складності: у регіоні створилася дуже критична ситуація - наступного місяця для новонароджених дітей не буде вакцини протитуберкульозної».

Д.ДЕНИСЕНКО нагадав, що «така сама ситуація була минулого місяця, однак тоді фонд закупив вакцину для всіх новонароджених в області».

Водночас він наголосив, що тут фонд не може повністю замінити функції держави і постійно забезпечувати регіон вакциною. «Ми не можемо постійно підміняти державу. Закупівля для новонароджених до 10 тисяч доз вакцин коштує десь 70 тис. грн. І якщо ми кожного місяця закуплятимемо вакцину, нам не вистачить на ту саму підтримку лікарів і закупівлю обладнання», - пояснив Д.ДЕНИСЕНКО, підкресливши, що «це функція держави, і вона виконується погано».