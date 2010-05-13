Янукович: зведення країни до «одного знаменника» принижує людей
Жертвувати самобутністю - помилка?
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється за надання кожній території можливості самостійного культурно-мовного самовизначення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні громадської гуманітарної ради під його головуванням.
Президент підкреслив, що було б помилковим жертвувати самобутністю окремого краю заради ідей політичної доцільності і зведення країни до одного суспільно-культурного знаменника.
«Це принижує як тих, хто це робить, не говорячи про тих, по відношенню до яких це робиться в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що він також проти ескалації протистояння щодо інтерпретації історичних подій та історичних постатей.
Президент підкреслив, що в Україні має бути створено нове бачення культури: модерної, динамічної і конкурентоспроможної. І пріоритетом в цьому питанні В.ЯНУКОВИЧ вважає використання мовно-культурного розмаїття української нації.
«Переконаний, що активізація міжкультурного діалогу, застосування широкої культурної автономії регіонів з правом визначати власну культурну і мовну політику забезпечить збереження міжетнічного і міжкофесійного миру в Україні», - сказав глава держави, і першим кроком для реалізації такої політики він назвав проведення адміністративно-територіальної реформи.