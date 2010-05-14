У ВР цікавляться, куди «спливли» 200 гектарів київської землі

Група народних депутатів, що представляють всі фракції Верховної Ради, ініціює створення Тимчасової слідчої комісії з перевірки законності зменшення території Києва на 200 гектарів (острів Муромець) в результаті рішення Броварської районної держадміністрації. Про це 14 травня на засіданні Верховної Ради оголосив член Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Владимир Ярощук.

«На наш погляд, таку блискавичну земельну махінацію було неможливо здійснити без сприяння керівництва Держкомзему, який сьогодні очолює Олег Кулінич. Показовим, на наш погляд, є той факт, що голова Броварської РДА, який видав розпорядження, що стали підставою для «анексії» більш як 200 гектарів землі, після свого звільнення опинився на посаді керівника Управління держкомзему в Броварському районі», - заявив Володимир Ярощук. Також він повідомив, що цю земельну ділянку вже розподілено між жителями різних областей України для ведення індивідуального сільського господарства.

13 травня стало відомо, що Генеральна прокуратура доручила прокуророві Київської області перевірити законність дій Броварської районної держадміністрації з вилучення і подальшого розподілу земельної ділянки, яка включає острів Муромець і прилеглу територію, загальною площею більше 200 гектарів.

8 лютого 2010 року Броварська державна райадміністрація в односторонньому порядку ухвалила рішення про вилучення у Києва земельної ділянки площею 200 гектарів, що включає острів Муромець і дозволила готувати проект його землеустрою для ведення громадянами особистого сільського господарства. 31 березня 2010 року органи Держкомітету по земельних ресурсах Броварського району завершили роздачу цієї ділянки в приватну власність більш як ста особам, видавши їм держакти на право власності. Згідно з Планом встановлення меж міста Києва з Погребською сільською радою Броварського району, зазначена земельна ділянка, що включає острів Муромець, знаходиться у межах міста Києва.