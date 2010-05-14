До Криму з дводенним візитом прибув голова ПАРЄ
22:27, 14 травня 2010Суспільство
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Мевлют Чавушоглу буде в Ялті та Балаклаві
Сьогодні до Криму з дводенним візитом прибув голова Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва Президента України в АРК.
У сімферопольському аеропорту голову ПАРЄ і осіб, що його супроводжують, зустрічали голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ, Постійний представник Президента України в АРК Сергій КУНІЦИН і перший заступник голови Ради міністрів АРК Павло БУРЛАКОВ.
Сьогодні М.ЧАВУШОГЛУ відвідає Ялту і побуває в Лівадійському палаці. На 15 травня запланована зустріч з представниками кримських татар і поїздка до Балаклави.
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