До Криму з дводенним візитом прибув голова ПАРЄ

Сьогодні до Криму з дводенним візитом прибув голова Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва Президента України в АРК.

У сімферопольському аеропорту голову ПАРЄ і осіб, що його супроводжують, зустрічали голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ, Постійний представник Президента України в АРК Сергій КУНІЦИН і перший заступник голови Ради міністрів АРК Павло БУРЛАКОВ.

Сьогодні М.ЧАВУШОГЛУ відвідає Ялту і побуває в Лівадійському палаці. На 15 травня запланована зустріч з представниками кримських татар і поїздка до Балаклави.