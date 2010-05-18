Міліція готує до курортного сезону внутрішні війська і велосипеди

У курортний сезон Крим для забезпечення громадського порядку залучить півтисячі військовослужбовців Внутрішніх військ, крім того, влітку відновлять роботу тимчасові відділення міліції та велопатрулі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Сімферополі повідомив начальник кримської міліції Олександр ПРОСОЛОВ.

«Для збільшення щільності перекриття патрулями територій курортних міст використовуватимуться додатково виділені в розпорядження головного управління міліції п`ятсот військовослужбовців Внутрішніх військ, які прибудуть з Києва», - сказав А.ПРОСОЛОВ.

Військовослужбовці охоронятимуть громадський порядок в Алушті, Євпаторії, Керчі, Саках, Ялті, Чорноморському, Роздольненському і Сімферопольських районах.

«З першого червня відновлюють діяльність тимчасові відділення міліції в Керчі, Ялті, Судаку, Саках, сімферопольському селище Миколаївка, (поновлюється) робота велопатрулів у Сімферополі, Феодосії, Євпаторії», - повідомив О.ПРОСОЛОВ.

Правоохоронці здійснюють профілактичні заходи щодо попередження аварійності на пасажирському транспорті.

Як повідомляв УНІАН, вартість відпочинку в Криму збільшилася, порівняно з 2009 роком, у середньому на 15% - подорожчали енергоносії та продукти. Зростання цін в основному торкнулося відпочинку в пансіонатах класу «економ» і середнього цінового сегменту, вартість елітного відпочинку майже не змінилася. Незважаючи на подорожчання, експерти не виключають збільшення кількості відпочиваючих з Росії за рахунок потепління російсько-українських відносин.

За офіційними даними, минулого року в Криму відпочило п`ять мільйонів чоловік - на 700 тисяч менше, ніж у 2008 році.