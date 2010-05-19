До 450-річчя Пересопницького Євангелія створять музей і культурний центр

До 450-річчя Пересопницького Євангелія, яке відзначатимуть у серпні 2011 р., на Рівненщині буде створено музей цієї української Першокниги та культурний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на нараді в облдержадміністрації з питань підготовки урочистих заходів, яку провів заступник голови ОДА Володимир НОВАК.

Як відомо, 12 травня 2010 р. Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення у серпні 2011 р. 450-річчя Пересопницького Євангелія. Вважається, що «Пересопницьке Євангеліє» є першою книгою, написаною українською народною мовою. Її протягом кількох років вручну писали ченці православного монастиря, розташованого в селі Пересопниця Рівненського району.

Саме на цій Біблії складають присягу Президенти України.

На нараді зазначалося, що, крім створення музею та культурного центру, тут проведуть благоустрій території довкола пам’ятного знака українській Першокнизі, встановлять символічний хрест на місці колишнього монастиря.

Заплановано також облаштувати дорогу, що веде до цього старовинного села та забезпечити його стабільним енергопостачанням.

Уже 22 травня, у завершальний день Шевченківських днів на Рівненщині, сюди приїдуть місцеві літератори, гості, громадсько-культурні діячі, представники місцевих органів влади та громадськості. Біля пам’ятника українські Першокнизі відбудуться традиційні урочисті заходи та концерт.

Рівненська облдержтелерадіокомпанія запланувала створення циклу телевізійних та радіопередач з нагоди ювілею.