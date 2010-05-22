Через страйк зупинився ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин"

У Чернігівській області на підприємстві ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" через невиплату заробітної плати розпочався страйк, роботу всіх виробничих цехів зупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Федерації профспілкових організацій області.

За словами голови профкому підприємства Володимира МАЗУРЕНКА, адміністрація, вочевидь, не сприйняла вимоги колективу серйозно і не пішла на діалог з працівниками.

“З 5-го травня, коли відбулася акція протесту і було попереджено про оголошення страйку, обіцяну зарплату так і не виплатили. Працівників в котрий раз нагодували лише обіцянками”, - сказав він.

Працівники підприємства обурені невиплатою заробітної за умови повного завантаження виробничих потужностей і стабільній реалізації продукції. Крім того, вони вказують на повне нехтування нормами охорони праці – на заводі не видається спецодяг, інвентар, молоко.

Заступник генерального директора Юрій СТЕПАНІЖОВ провів переговори зі страйкуючими. Він пообіцяв, що протягом наступного тижня буде виплачена заборгованість за лютий-березень, не гарантувавши при цьому своєчасності подальших виплат та підвищення тарифних ставок. Заступник гендиректора спробував вмовити людей вийти на робочі місця, щоб переробити сировину (незавершене виробництво), яка може зіпсуватися за час простою, наголосивши, що сума збитків для підприємства складе майже 3 млн. грн.

На зустрічі членів страйкому з представниками адміністрації було заявлено про недопущення переслідування активних членів профспілки.

Після обговорення з трудовим колективом, члени страйкому оголосили рішення – не розпочинати роботу до виконання всіх вимог, а саме: виплати у повному обсязі заробітної плати за весь період та недопущення в подальшому її заборгованості, підвищення годинних тарифних ставок, які не змінювалися з 2008 року та повернення заборгованих соціальних виплат за 2008-2010 роки.

За інформацією страйкуючих, власник планує вивезти сировину з "Білкозину" до Ленінградської області (Російська Федерація) для переробки на аналогічному заводі.

Довідка УНІАН. «Прилуцький завод «Білкозин» - єдиний в Україні і одним з нечисленних в Європі підприємств, яке спеціалізується на випуску штучних колагенових оболонок для використання у виробництві ковбасних виробів, сосисок та інших харчових продуктів. Сировинною основою є натуральний екологічно чистий колагеновий білок, який одержують шляхом технологічної обробки гольового спилку шкур великої рогатої худоби.