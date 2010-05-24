На митниці затримали контрабандної косметики на 300 тисяч

На Львівщині затримано трьох осіб, які намагалися незаконно перевезли через митний пункт пропуску косметичні засоби вартістю близько 300 тис. грн.

Як повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах, контрабандистів затримали співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області

За інформацією джерела, спецоперація із затримання осіб, причетних до контрабандного переміщення товарів через кордон, відбулася у с.Шегині Мостиського району неподалік митного поста «Шегині». Було затримано трьох жителів Львівської області (мешканці міст Мостиська та Дрогобич і с.Шегині), які для перевезення контрабанди використовували три мікроавтобуси.

У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області підтвердили цю інформацію.