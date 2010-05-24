На митниці затримали контрабандної косметики на 300 тисяч
Спецоперація у с.Шегині
На Львівщині затримано трьох осіб, які намагалися незаконно перевезли через митний пункт пропуску косметичні засоби вартістю близько 300 тис. грн.
Як повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах, контрабандистів затримали співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області
За інформацією джерела, спецоперація із затримання осіб, причетних до контрабандного переміщення товарів через кордон, відбулася у с.Шегині Мостиського району неподалік митного поста «Шегині». Було затримано трьох жителів Львівської області (мешканці міст Мостиська та Дрогобич і с.Шегині), які для перевезення контрабанди використовували три мікроавтобуси.
У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області підтвердили цю інформацію.