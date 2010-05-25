3-річний хлопчик поранив із пістолета свою 2-річну сестру

24 травня у Нікополі Дніпропетровської області 3-річний хлопчик травмував із пневматичного пістолета свою 2-річну сестру.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Як було встановлено, хлопчик в автомобілі «Рено», який належить його 56-річному дідусеві, під пасажирським сидінням знайшов пневматичний револьвер «Альфа 420» і, направивши у бік сестри, здійснив постріл в голову дитини.

Дівчинку госпіталізовано до лікарні з діагнозом „забиття головного мозку”.

За даним фактом слідчим відділом Нікопольського міського відділу міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).