Завідувача військової кафедри взяли на хабарі

У Кривому Розі за одержання 8 тис. грн. хабара затримано завідувача військової кафедри одного з вишів міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Завідувач кафедри вимагав та одержав хабар від студента за можливість навчатися за програмами підготовки офіцерів запасу серед студентів денної форми навчання.

Прокуратура Центрально-Міського району Кривого Рогу за фактом одержання хабара порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з його вимаганням).