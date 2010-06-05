На ліквідацію полігону гексахлорбензолу необхідно 290 млн. грн.

У Калуші Івано-Франківської області для проведення робіт з ліквідації полігону, на якому зберігається 11,9 тис. тонн гексахлорбензолу, необхідно 290 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив на прес-конференції голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.

За його словами, 290 млн. грн. «ми просимо в уряду для ліквідації сховища гексахлорбензолу - отруйної речовини першої категорії, якої там 11,9 тис. тонн».

На думку М.ВИШИВАНЮКА у Калуші всі роботи з ліквідації полігону проводяться згідно з планом - розроблено і погоджено з відповідними міністерствами проектну документацію, проведено наукову експертизу. За його словами, перші 86 млн. грн. на основну частину екологічних робіт на Домбровському кар`єрі Держказначейство виділить у першій декаді липня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України оголосила Калуш зоною надзвичайної екологічної ситуації терміном на 90 днів.

***Гексахлорбензол суміші з іншими препаратами застосовувався для протравлення насіння зернових культур. Гексахлорбензол також використовувався як промисловий продукт.

Проникаючи в організм людини, гексахлорбензол спричиняє серйозні захворювання – рак, цироз печінки.