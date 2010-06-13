Внаслідок вибуху в Кривому Розі утворився провал площею 16 га

На шахті ім. Орджонікідзе у Кривому Розі внаслідок вибуху утворився провал площею близько 16 гектарів, глибиною 10 - 80 м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Обвал грунту на території промислового майданчика стався під час виконання планових підривних робіт на шахті сьогодні о 06.58 на глибині 447 м (еквівалент вибухівки 64 тонни).

Внаслідок обвалу поверхні на території шахти в провалі опинились 4 автомобіля, в одному з яких знаходився водій. О 10.53 тіло загиблого водія вилучено і піднято на поверхню.

Частково пошкоджено будівлі шахти, дорогу від шахти та порушено газопостачання до села Горького.

Наслідки обвалу уточнюються.

На місці події працюють експерти Держгірпромнагляду, оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровський області та 3 аварійно-рятувальних відділеня Криворізького воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС.

***Шахта з видобування руди ім. Орджонікідзе (ВАТ „Центральний гірничо збагачувальний комбінат”) належить Міністерству промислової політики.