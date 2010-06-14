Уперше дерев'яна церква не згоріла після удару блискавки

На Львівщині система автоматичного пожежогасіння врятувала від вогню дерев’яну церкву, в яку влучила блискавка.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у Львівській області, влучання блискавки в дерев’яну церкву села Матків Сколівського району, що визначена як пам’ятка архітектури національного значення – перебуває під захистом ЮНЕСКО, - потягло «нетиповий» розвиток подій. У 2009 році ця церква потрапила під дію обласної програми захисту дерев’яних церков. Споруда стала однією з перших чотирьох церков у Львівській області, де змонтували систему автоматичного пожежогасіння. Саме ця система і врятувала цінну архітектурну пам’ятку від знищення вогнем. Це перший випадок, коли храм удалося врятувати у непошкодженому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Львівщиною пройшли сильні грозові дощі з градом, які призвели до перепаду напруги і спалаху пожеж у будинках, а буревій повалив на автодороги дерева на деяких ділянках паралізувавши рух автотранспорту. Наслідками негоди стали численні випадки влучання блискавок у різноманітні споруди, замикання електромережі та один летальний випадок – від удару блискавки загинув 19-річний хлопець.