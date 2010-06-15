Азаров: будемо стимулювати імпорт високотехнологічної продукції з ЄС

Україна має намір стимулювати імпорт високотехнологічної продукції з країн Європейського Союзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ на брифінгу у Люксембургу, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ми повинні розуміти передусім, що негативне сальдо (торгівлі) створює нам імпорт з Євросоюзу високих технологій в основному машинобудівної галузі. І ми збираємося не тільки не знижувати імпорт, а навпаки будемо стимулювати імпорт високотехнологічної продукції», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем’єр підкреслив, що цю позицію України він висловив під час переговорів з представниками ЄС. Він наголосив, що Україна відстоюватиме власні позиції на європейському ринку.