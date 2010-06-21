Землі, які в Криму займає ЧФ, можливо, вивільнятимуться

Голова Севастопольської міської держадміністрації Валерій САРАТОВ має намір 24 червня на зустрічі у Севастополі з міністром оборони Росії Анатолієм СЕРДЮКОВИМ порушити питання про долю земельних ділянок, що вивільняються у ході оптимізації Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Питання я це, безумовно, порушу. Знаєте чому? Тому що крапля камінь точить», - заявив В.САРАТОВ, відповідаючи на запитання про землю, яка, можливо, буде вивільнена з причини оптимізації ЧФ РФ.

Водночас він визнав, що «практично рішення не буде, і я порушу питання, щоб почути думку російської сторони».

За твердженням В.САРАТОВА, він це питання порушував на засіданні підкомісії з Чорноморському флоту, на зустрічах з послом РФ в Україні, з головою Адміністрації Президента РФ, «що розвиток в Севастополі без зміни цільового призначення ряду ділянок змінитися не може».

«А зараз, - як додав глава міста, - наступне «але», яке сьогодні є: Росія, продовживши з відома України перебування ЧФ РФ до 2042 року, практично сплатила за цю землю… зменшивши ціну на газ». Тому, як вважає В.САРАТОВ, «сьогодні без доброї волі російської сторони рішення ухвалене бути не може. Тут треба знайти алгоритм, який має враховувати інтереси, безумовно, російської сторони, української сторони, я маю на увазі військових і міста».

Як вважає В.САРАТОВ, «одностороннього рішення бути не може до 2042 року. Завдання міської влади, зокрема моє, полягає в тому, як запропонувати такий алгоритм на рівні, як мінімум, прем`єр-міністрів».

Голова Севастопольської МДА запевнив, що «шукатимемо рішення».

«Якщо бути чесним, і російським військовим ця територія не потрібна, і українським, однак далі треба сідати за стіл переговорів і писати угоду (очевидно, йдеться про окремі території, що вивільняються ЧФ РФ—УНІАН)», - підкреслив В.САРАТОВ.