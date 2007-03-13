Грач: в Україні за спецпроектом Заходу і США розкручується помаранчева авантюра

Народний депутат, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає, що за спецпроектом Заходу і США в Українській державі «розкручується помаранчева авантюра» державного перевороту з метою захоплення влади.

Про це сказано в коментарі Л.ГРАЧА, переданому агентству УНІАН.

«Розвиток політичної кризи в Україні через провокаційні дії новоствореного союзу БЮТ і «Нашої України» досяг тієї межі, за якою починається параліч влади. При цьому якщо події і далі наростатимуть в такому безконтрольному руслі, то ніхто не може бути застрахований від найбільш непередбачуваних наслідків», - вважає парламентарій.

Депутат-комуніст критикує підтримку опозиції Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. «Замість конструктивних рішень, спрямованих на баланс роботи всіх гілок влади, глава держави своїм потуранням помаранчевим змовникам санкціонує майбутній весняний путч і втягується в антиконституційне русло політичної боротьби із самою владою», - наголошує Л.ГРАЧ.

Щодо сьогоднішніх подій у ВР України, депутат заявляє, що «17 умов ультиматуму (вимоги опозиції до антикризової коаліції - УНІАН), вимоги відмовитись від ЄЕП і перепідпорядкування МВС Президенту, відхід «у народ» з парламенту фракцій БЮТ і НУ, інформація про намір Президента ветувати всі постанови ВР України», що просочилася в ЗМІ, підштовхують «до кардинальної постановки питання, наприклад, про необхідність відміни інституту Президента». «Показово, що саме сьогодні, коли в Києві заговорили про підготовлюваний новий «Майдан», президент Європейського парламенту Ханс-Герт ПОТТЕРІНГ в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» пообіцяв підтримку «народові України …не тільки в період помаранчевої революції». Натяки провідних політичних діячів Європи на підтримку в організації нових помаранчевих революцій є не просто втручанням у внутрішні справи України, але це і пряме підштовхування помаранчевих структур влади до антиросійського реваншу», - вважає Л.ГРАЧ. Усе це, на його думку, свідчить, що «в Україні за спецпроектом Заходу і США розкручується помаранчева авантюра державного перевороту з метою захоплення влади будь-якими шляхами, аж до громадянського протистояння, що може призвести зрештою до розколу країни».