Зарплати донецьких акторів відчутно нижча, ніж в Одесі чи Львові

Діячі культури Донбасу просять владу регіону сприяти в збільшенні фінансування двох провідних національних театрів області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, 25 червня на засіданні постійної комісії облради з питань культури, духовності і підтримки засобів інформації з таким проханням звернулися представники установ культури міста Донецька до голови облради Андрія ШИШАЦЬКОГО.

Так, керівник Національного художнього академічного театру опери й балету імені А.Солов’яненка Вадим ПИСАРЕВ і директор Національного академічного українського музично-драматичного театру Наталія ВОЛКОВА звернулися до керівників Донецького регіону в особі голови облради А.ШИШАЦЬКОГО з проханням надати їх театрам сприяння в питанні збільшення фінансування. Незважаючи на присвоєння цим двом театрам статусу національних, зарплати акторам театральних закладів залишаються відчутно низькими порівняно з оплатою колег з Одеси, Києва, Львова, констатували В.ПИСАРЕВ і Н.ВОЛКОВА.

У результаті - багато талановитих працівників змушені шукати роботу в установах з привабливішими умовами, що негативно позначається на роботі театрів і рівні культури в Донецькій області. Стурбовані цією проблемою представники культурної еліти Донбасу попросили підтримки з боку депутатів Донецької облради.

У свою чергу А.ШИШАЦЬКИЙ пообіцяв посприяти у вирішенні даної проблеми і запропонував питання «Про роботу національних театрів й першочергові заходи з подальшого врегулюванню їх фінансово-господарської діяльності» винести на розгляд найближчої сесії облради.