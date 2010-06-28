Хто бажає купити зброю, муситиме принести меддовідку

Народний депутат України, член фракції БЮТ Юрій ПРОКОПЧУК вважає, що Верховна Рада після парламентських канікул ухвалить законопроект «Про обіг зброї невійськового призначення», який уже пройшов перше читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат повідомив в ефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії.

За його словами, законопроектом передбачено подання бажаючими придбати вогнепальну зброю для особистого захисту в органи внутрішніх справ за місцем проживання медичної довідки про те, що стан здоров’я дозволяє їм володіти зброєю. Також слід надати документи, які підтверджують особу та факт оплати послуг з видачі дозволу. Громадяни, які купуватимуть зброю вперше, зобов’язані одержати довідку, що вивчили матеріальну частину зброї та правила поводження з нею.

«Це означає, що огульно зброю ніхто не продаватиме, адже існуватимуть обмеження. Також відбудеться посилення відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї» - зазначив Ю.ПРОКОПЧУК.

На переконання народного обранця, «закон не підвищуватиме рівень злочинності, бо кожен бандит буде знати, що прості громадяни зможуть дати відсіч».