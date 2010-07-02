Відбулися урочистості з нагоди 20-ї річниці відродження УАПЦ

У Тернополі представники Української Автокефальної Православної Церкви відзначили 20-ту річницю відродження церкви.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УАПЦ, участь в урочистостях взяли понад тисяча вірян, 250 священиків та єпископів з різних регіонів України, зокрема архиєпископ Дрогобицько-Самбірський ФЕОДОСІЙ, єпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР, єпископ Харківський і Полтавський АФАНАСІЙ, єпископ Чернівецький і Хотинський ГЕРМАН. Святкове богослужіння з нагоди 20-річчя відродження УАПЦ очолив предстоятель УАПЦ, митрополит Київський і всієї України МЕФОДІЙ. Під час служби було прочитано молебень за добру долю усіх українців, а особливо за тих живих свідків та учасників подій відродження України та Церкви на початку 90-х років минулого століття.

Після молебню відбулася урочиста хода до меморіалу пам’яті жертвам Голодомору, збудованого з ініціативи митрополита МЕФОДІЯ в одній з ніш храму Різдва Христового. Біля меморіалу митрополит наголосив, що люди ні на мить не повинні забувати своїх славних попередників та «усіх тих, хто поклав свої життя на вівтар свободи та незалежності».