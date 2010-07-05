У багатоповерхівках почали ставити ліфти з комп’ютерним забезпеченням

У Дніпропетровську в житлових багатоповерхівках, які обслуговуються управлінням житлового господарства міської ради, за рахунок міського бюджету почали встановлювати ліфти з комп’ютерним забезпеченням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

Встановлена у ліфті система диспетчеризації дозволяє контролювати його роботу та стежити за його станом. На головний комп’ютер надходить інформація про те, хто і коли користується ліфтом, а у разі несправності повідомляється, на якому поверсі ліфт зупинився, прізвище, ім’я та телефон мешканця під’їзду, який знаходиться у кабіні і навіть температуру повітря у кабіні. Окрім того, система визначає причину несправності.

За обслуговування ліфта з кожної квартири будинку щомісяця стягуватиметься плата у розмірі 5 грн.

Після встановлення нової системи обслуговування ліфтів борги мешканців будинків зменшилися вдвічі, а плата за поточне користування ліфтом надходить практично на 100%, зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, дніпропетровці сприйняли нововведення схвально.

Наразі надійшло кілька десятків заявок на встановлення у під’їздах нових ліфтів.