Україну застерігають від помилок Південної Африки

Всесвітня організація інтелектуальної власності закликає Україну суворо дотримуватися всіх міжнародних норм з інтелектуального права під час проведення Євро-2012.

Як повідомляє “Німецька хвиля”з посиланням на висновки Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в Україні покращився захист інтелектуальних прав. Ця організація перемістила Україну – поряд з Чехією, Францією та Канадою – у список стабільних країн, які борються з порушеннями інтелектуальної власності.

Це набуває особливої актуальності напередодні проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, де УЄФА належать більшість інтелектуальних прав на турнір. Тому федерація вимагає суворо дотримуватися цих норм.

“Ми стежимо за світовим футбольним чемпіонатом у Південній Африці і знаємо, що ринок просто забитий підробними футболками, символікою – всім, чим завгодно. Фальсифікати просто захлиснули країну. Можна очікувати, що в Україні буде теж саме”, - прогнозує генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсіс ГАРРІ.

Він радить українцям до початку чемпіонату удосконалити закони про інтелектуальну власність, а також створювати і продавати національні бренди, аби скористатися можливістю заробити на Євро-2012. “У вас багата культурна й інтелектуальна традиція, і проблема лише в тому, як усе це перетворити на матеріальне багатство”, - наголосив Ф.ГАРРІ.