В Ялті прогулянковий теплохід зіткнувся з причалом

У Ялті (АР Крим) прогулянковий теплохід "Саманта Сміт" зіткнувся з причалом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, зіткнення сталося ввечері 6 липня внаслідок виходу з ладу реверсу двигуна заднього ходу.

Унаслідок події дістала травми і госпіталізована 22-річна жителька Ялти. Потерпіла госпіталізована в Лівадійську міську лікарню в стані середнього ступеня тяжкості.

За даними МНС, теплохід належить Ялтинському торговому порту (порт приписки - м. Севастополь). Під час зіткнення на теплоході знаходилося 140 чоловік, з них 3 члени екіпажу і 137 пасажирів.